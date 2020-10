No Time to Die: dopo il rinvio del film, chiudono tutte le sale Cineworld in UK, USA e Irlanda (Di domenica 4 ottobre 2020) dopo il rinvio dell'uscita di No Time to Die, è stata annunciata la chiusura di tutte le sale della catena Regal Cinema, sussidiaria della compagnia Cineworld negli Stati Uniti, in Regno Unito e in Irlanda. dopo il il rinvio dell'uscita di No Time to Die, il settore cinematografico subisce un altro brutto colpo: Cineworld annuncia la chiusura della sale Regal Cinema in tutti gli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Irlanda. Come riporta Variety, la manovra comprende tutte le 543 sale presenti sul territorio statunitense, e tutte quelle sul suolo inglese - nel Regno Unito Cineworld è la ... Leggi su movieplayer (Di domenica 4 ottobre 2020)ildell'uscita di Noto Die, è stata annunciata la chiusura diledella catena Regal Cinema, sussidiaria della compagnianegli Stati Uniti, in Regno Unito e inil ildell'uscita di Noto Die, il settore cinematografico subisce un altro brutto colpo:annuncia la chiusura dellaRegal Cinema in tutti gli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in. Come riporta Variety, la manovra comprendele 543presenti sul territorio statunitense, equelle sul suolo inglese - nel Regno Unitoè la ...

