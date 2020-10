Nicola Lombardo: «La trasferta a Torino poteva essere una replica esatta del caso Genoa» (Di domenica 4 ottobre 2020) L’Ansa riporta le parole del capo della comunicazione del club azzurro Nicola Lombardo che ha ribadito la posizione azzurra riguardo la trasferta a Torino dopo che la Lega ha invece stabilito che la partita Juve-Napoli può regolarmente svolgersi secondo il protocollo covid La trasferta, ricorda il portavoce, è stata vietata al Napoli dall’Asl che è l’autorità che decide in materia di isolamento. “Non ci sono al momento segnali dal Napoli di un possibile cambio di decisione in merito alla partenza per Torino per la sfida contro la Juve dopo che la squadra è stata messa in isolamento dall’Asl per i contatti diretti di tutti i calciatori con i due positivi Zielinski ed Elmas. Fonti del club azzurro ricordano che ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 ottobre 2020) L’Ansa riporta le parole del capo della comunicazione del club azzurroche ha ribadito la posizione azzurra riguardo ladopo che la Lega ha invece stabilito che la partita Juve-Napoli può regolarmente svolgersi secondo il protocollo covid La, ricorda il portavoce, è stata vietata al Napoli dall’Asl che è l’autorità che decide in materia di isolamento. “Non ci sono al momento segnali dal Napoli di un possibile cambio di decisione in merito alla partenza perper la sfida contro la Juve dopo che la squadra è stata messa in isolamento dall’Asl per i contatti diretti di tutti i calciatori con i due positivi Zielinski ed Elmas. Fonti del club azzurro ricordano che ...

Juve-Napoli, Lombardo all’Ansa: “La trasferta è stata vietata al Napoli dalla ASL”

