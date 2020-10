NBA Finals 2020, Miami Heat-Los Angeles Lakers oggi in tv: data, canale e orario gara-3 (Di domenica 4 ottobre 2020) Miami Heat-Los Angeles Lakers, gara-3 valida per le NBA Finals 2020. Nel secondo atto le assenze di Bam Adebayo e Goran Dragic sono state sfruttate al massimo da LeBron James (33 punti) e Anthony Davis (32+14). Dall’altra parte non sono bastati i 25 punti con 13 assist di un resiliente Jimmy Butler. Alla banda di Vogel adesso mancano soltanto due vittorie per conquistare l’anello, ma attenzione a gara-3: Dragic ed Adebayo potrebbero essere della partita e Miami ci metterà l’orgoglio per provare a tenere in vita la serie. Appuntamento a partire dalle ore 01:30 di lunedì 5 ottobre, in tv su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno e in diretta streaming su Sky Go per gli abbonati. Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020)-Los-3 valida per le NBA. Nel secondo atto le assenze di Bam Adebayo e Goran Dragic sono state sfruttate al massimo da LeBron James (33 punti) e Anthony Davis (32+14). Dall’altra parte non sono bastati i 25 punti con 13 assist di un resiliente Jimmy Butler. Alla banda di Vogel adesso mancano soltanto due vittorie per conquistare l’anello, ma attenzione a-3: Dragic ed Adebayo potrebbero essere della partita eci metterà l’orgoglio per provare a tenere in vita la serie. Appuntamento a partire dalle ore 01:30 di lunedì 5 ottobre, in tv su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno e in diretta streaming su Sky Go per gli abbonati.

dchinellato : I Lakers tornano alle #NBA Finals e secondo me saranno favoriti sia con Boston che con Miami. Il motivo è il signor… - sportface2016 : #NBAFinals Miami Heat-Los Angeles Lakers-oggi in tv, gara-3: data, orario, canale e diretta streaming - LakeShowIta : ??? Ep. 43 The Monstar ?? L'analisi di G2 tra Lakers e Heat ?? Davis e LeBron stelle assolute delle NBA Finals ?? Le… - Lakers_SC : ??? Ep. 43 The Monstar ?? L'analisi di G2 tra Lakers e Heat ?? Davis e LeBron stelle assolute delle NBA Finals ?? Le… - Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA, Adebayo dà speranza: 'Sto meglio, conto di essere in campo in gara-3' -