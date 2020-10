Napoli, tutti i giocatori in isolamento tranne Milik: il motivo (Di domenica 4 ottobre 2020) I giocatori del Napoli si trovano tutti in isolamento ad esclusione di Arkadiusz Milik, non convocato per la Juventus. Arkadiusz Milik è l’unico giocatore del Napoli a cui non è stato imposto l’isolamento fiduciario dall’ASL in seguito alla positività di Piotr Zielinski e Eljif Elmas. Il giocatore polacco, infatti, aveva lasciato Castelvolturno per rispondere alla convocazione della nazionale polacca prima che il provvedimento entrasse in vigore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Idelsi trovanoinad esclusione di Arkadiusz, non convocato per la Juventus. Arkadiuszè l’unico giocatore dela cui non è stato imposto l’fiduciario dall’ASL in seguito alla positività di Piotr Zielinski e Eljif Elmas. Il giocatore polacco, infatti, aveva lasciato Castelvolturno per rispondere alla convocazione della nazionale polacca prima che il provvedimento entrasse in vigore. Leggi su Calcionews24.com

