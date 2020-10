Napoli, Sky: “Cambiato il domicilio, i giocatori da martedì andranno a Castel Volturno” (Di domenica 4 ottobre 2020) “Il Napoli ha deciso di cambiare il domicilio dei venti tesserati, sedici giocatori e i quattro membri dello staff compreso Gattuso, per cui è stato disposto l’isolamento fiduciario da parte dell’Asl. Si trasferiranno a Castel Volturno da martedì dove si alleneranno”. Lo ha detto il giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini, in collegamento da Napoli nel giorno in cui si sarebbe dovuta disputare il match con la Juventus, partita che la Lega ha confermato ma che l’Asl di Napoli non ha consentito il viaggio verso Torino. Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) “Ilha deciso di cambiare ildei venti tesserati, sedicie i quattro membri dello staff compreso Gattuso, per cui è stato disposto l’isolamento fiduciario da parte dell’Asl. Si trasferiranno aVolturno da martedì dove si alleneranno”. Lo ha detto il giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini, in collegamento danel giorno in cui si sarebbe dovuta disputare il match con la Juventus, partita che la Lega ha confermato ma che l’Asl dinon ha consentito il viaggio verso Torino.

SkyTG24 : #Napoli, arrestato contrabbandiere: percepiva reddito di cittadinanza - SkySport : Bakayoko al Napoli, il video dell'arrivo in Italia - SkyTG24 : #Napoli, conflitto a fuoco con polizia: muore rapinatore 17enne - RosySenzaSpine : RT @jup1897: ?? Costacurta a sky: “Sembra che il Napoli non faccia parte della Lega italiana” #JuventusNapoli - prallo1954 : RT @jup1897: ?? Costacurta a sky: “Sembra che il Napoli non faccia parte della Lega italiana” #JuventusNapoli -