Napoli, la battuta di Fico al giornalista: "Quando mai ti ho detto cazzate? Con De Magistris ho parlato solo del porto…" (Di domenica 4 ottobre 2020) Tra pochi mesi si tornerà alle urne per decidere il successore del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Per il momento, però, le notizie che trapelano su candidati, strategie e alleanze in vista delle comunali sono ancora poche. Anche il presidente della Camera Roberto Fico, napoletano ed esponente storico del Movimento 5 stelle, preferisce glissare. "Con De Magistris ho parlato solo del port" ha detto Fico ai cronisti venerdì 2 ottobre, a margine di un convegno a Napoli. E quando un giornalista dell'agenzia Videoinformazioni, Renato Cavallo, gli ha chiesto ironicamente se stesse dicendo la verità, Fico ha replicato con una battuta:

