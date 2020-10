Napoli in isolamento, Juve in campo, l’ipotesi del 3-0: perché così il calcio italiano si sta giocando la faccia (Di domenica 4 ottobre 2020) Che il Napoli avesse tutte le intenzioni di giocare contro la Juventus questa sera allo Stadium lo dimostrerebbe già il fatto che la squadra di Gattuso si è dovuta fermare mentre stava per partire proprio per Torino, visto che la Asl napoletana ha imposto l’isolamento fiduciario per tutto il “gruppo squadra” dopo la positività al Coronavirus del macedone Elmas. Ma prima ancora di un improbabile processo alle intenzioni, di mezzo ci sono i sospetti che il Napoli abbia fatto pressioni sulla Asl per evitare di giocare, a parlare dovrebbero essere le regole che la stessa Lega calcio si è data in casi come questo. Basterebbero almeno a evitare dubbi agli stessi vertici della serie A se rinviare o meno la gara di stasera, oltre che spegnere sul nascere la beffarda ... Leggi su open.online (Di domenica 4 ottobre 2020) Che ilavesse tutte le intenzioni di giocare contro lantus questa sera allo Stadium lo dimostrerebbe già il fatto che la squadra di Gattuso si è dovuta fermare mentre stava per partire proprio per Torino, visto che la Asl napoletana ha imposto l’fiduciario per tutto il “gruppo squadra” dopo la positività al Coronavirus del macedone Elmas. Ma prima ancora di un improbabile processo alle intenzioni, di mezzo ci sono i sospetti che ilabbia fatto pressioni sulla Asl per evitare di giocare, a parlare dovrebbero essere le regole che la stessa Legasi è data in casi come questo. Basterebbero almeno a evitare dubbi agli stessi vertici della serie A se rinviare o meno la gara di stasera, oltre che spegnere sul nascere la beffarda ...

