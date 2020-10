Napoli, Gattuso ritrova il suo pupillo: è fatta per Bakayoko. Fissate le visite mediche: i dettagli dell'affare (Di domenica 4 ottobre 2020) Il nuovo rinforzo del Napoli porta il nome di Tiemoué Bakayoko: il francese si trasferisce nuovamente a titolo temporaneo al club azzurro Leggi su 90min (Di domenica 4 ottobre 2020) Il nuovo rinforzo delporta il nome di Tiemoué: il francese si trasferisce nuovamente a titolo temporaneo al club azzurro

forumJuventus : CorSera: 'Lega e Figc accusano il Napoli: pressioni sull'ASL. La squadra di Gattuso parte questa mattina per Torino… - ADeLaurentiis : Buonissima la seconda con sei reti molto belle. Un 'bravi' ai ragazzi e un bravissimo nei cambi a Gattuso. Forza Na… - AlfredoPedulla : #Bakayoko, il #Napoli vuole provarci fino in fondo. Lui ha detto sì a #Gattuso, serve uno sforzo. Tra poco i dettagli @tvdellosport - Angelredblack1 : @LGWsport Può essere pure che si sono chiariti. Comunque ha spiazzato anche me Bakayoko al Napoli proprio per il ra… - Deborahpiac : RT @forumJuventus: CorSera: 'Lega e Figc accusano il Napoli: pressioni sull'ASL. La squadra di Gattuso parte questa mattina per Torino? Pro… -