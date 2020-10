Napoli, domani tamponi al San Paolo poi isolamento a Castel Volturno (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Napoli domani effettuerà i tamponi in modalità drive-in allo stadio San Paolo e poi i negativi si trasferiranno in isolamento a Castel Volturno Il Napoli, come riportato da Sky Sport, domani effettuerà i tamponi al San Paolo in modalità drive-in: i calciatori resteranno in macchina per la durata del test. I negativi domani si trasferiranno a Castel Volturno con il loro domicilio spostato nel ritiro del Napoli. Nessuna partenza dunque dell’ultimo minuto per Torino con la gara contro la Juventus che non si giocherà. Juventus Napoli LIVE: gli aggiornamenti sulla situazione in ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Ileffettuerà iin modalità drive-in allo stadio Sane poi i negativi si trasferiranno inIl, come riportato da Sky Sport,effettuerà ial Sanin modalità drive-in: i calciatori resteranno in macchina per la durata del test. I negativisi trasferiranno acon il loro domicilio spostato nel ritiro del. Nessuna partenza dunque dell’ultimo minuto per Torino con la gara contro la Juventus che non si giocherà. JuventusLIVE: gli aggiornamenti sulla situazione in ...

