Napoli, caos e assembramenti nella piazza della movida: niente distanze e alcolici dopo le 22 nonostante le nuove misure (Di domenica 4 ottobre 2020) In Campania l'aumento dei contagi ha portato al conseguente inasprimento delle misure per contenere il virus e conviverci. Il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha reintrodotto, non senza polemiche, non solo l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto ma soprattutto ha imposto il divieto di vendita e consumo di alcolici da asporto di qualunque gradazione dopo le 22, per evitare, in particolare nei luoghi della movida, che si creino assembramenti. Regole spesso violate, come si vede nelle immagini girate venerdì 2 ottobre, in uno dei luoghi simbolo della movida partenopea, piazza Bellini, che documentano vendita (e consumo) di alcolici dopo

