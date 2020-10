Napoli: Bakayoko a Villa Stuart per le visite mediche (Di domenica 4 ottobre 2020) Tiemoué Bakayoko è sbarcato a Roma e, adesso, è a Villa Stuart, dove sta sostenendo le visiti mediche. Se tutto dovesse essere nella norma, allora il giocatore si trasferirà negli uffici della ... Leggi su gazzetta (Di domenica 4 ottobre 2020) Tiemouéè sbarcato a Roma e, adesso, è a, dove sta sostenendo le visiti. Se tutto dovesse essere nella norma, allora il giocatore si trasferirà negli uffici della ...

DiMarzio : #Calciomercato | Prime immagini per #Bakayoko in Italia: visite mediche per il #Napoli - DiMarzio : #Bakayoko è sempre più vicino al #Napoli: in caso di accordo totale, visite mediche già nel weekend - AlfredoPedulla : #Bakayoko al #Napoli! E’ fatta ?? - BombeDiVlad : ?? #Napoli, #Bakayoko a Villa Stuart per le visite mediche ?? Ecco il video del suo arrivo ????? #LBDV #LeBombeDiVlad… - Napoli_Report : #Bakayoko è arrivato a @VillaStuart. In corso le visite mediche con il #Napoli. -