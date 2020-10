Nainggolan-Inter: niente trasferta, ma l'accordo con il Cagliari manca, CdS, (Di domenica 4 ottobre 2020) Le ultime ore di mercato saranno dunque decisive come riporta il quotidiano tra le sue pagine: ' L'incastro con i numeri, infatti, ancora non è stato trovato, nonostante l'Inter abbia abbassato le ... Leggi su interdipendenza (Di domenica 4 ottobre 2020) Le ultime ore di mercato saranno dunque decisive come riporta il quotidiano tra le sue pagine: ' L'incastro con i numeri, infatti, ancora non è stato trovato, nonostante l'abbia abbassato le ...

Inter : A disposizione: 97 Radu, 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 22 Vidal, 29 Dalbert, 31 Pir… - DiMarzio : Si avvicina il ritorno di #Nainggolan al #Cagliari: gli ultimi aggiornamenti - Inter : ?? | SOSTITUZIONI 74' - Ancora due cambi per Conte: dentro #Vidal e #Nainggolan in mediana al posto di #Brozovic e… - cisifex28 : #Nainggolan sempre più in bilico, nonostante l'accordo tra l'Inter ed il Cagliari non ci sia ancora?????… - infoitsport : Lazio-Inter, sono 23 i convocati di Conte: confermata l'assenza di Nainggolan, c'è Pirola -