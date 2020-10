Nagorno-Karabakh, nuovi scontri tra Armenia e Azerbaigian (Di domenica 4 ottobre 2020) Esplosioni a Stepanakert, la principale città del Nagorno-Karabakh in preda a un conflitto tra i separatisti armeni e le forze dell’Azerbaigian. CAUCASO – Non si placa l’escalation nel Nagorno-Karabakh, la regione azera dove sono attivi i separatisti armeni. nuovi scontri tra Armenia e Azerbaigian I giornalisti dell’Afp hanno constatato e documentato come a Stepanakert, la principale città dell’area, ci siano stati nuovi colpi, seguiti da esplosioni. Il suono delle sirene è scattato nelle prime ore del mattino, seguite da multiple esplosioni. Da parte loro le autorità azere hanno fatto sapere di aver preso “misure di rappresaglia” dopo tiri ... Leggi su newsmondo (Di domenica 4 ottobre 2020) Esplosioni a Stepanakert, la principale città delin preda a un conflitto tra i separatisti armeni e le forze dell’. CAUCASO – Non si placa l’escalation nel, la regione azera dove sono attivi i separatisti armeni.traI giornalisti dell’Afp hanno constatato e documentato come a Stepanakert, la principale città dell’area, ci siano staticolpi, seguiti da esplosioni. Il suono delle sirene è scattato nelle prime ore del mattino, seguite da multiple esplosioni. Da parte loro le autorità azere hanno fatto sapere di aver preso “misure di rappresaglia” dopo tiri ...

FMCastaldo : Esprimo forte preoccupazione per gli scontri armati nel Nagorno-Karabakh, il conflitto rischia di destabilizzare la… - SkyTG24 : Alta tensione nel Caucaso fra #Armenia e #Azerbaigian: si combatte nella regione autonoma del Nagorno Karabakh, dov… - Agenzia_Ansa : Caucaso in fiamme, guerra tra Armenia e Azerbaigian. Riesplode il conflitto in Nagorno Karabakh, bombe e morti. M… - ssalerno2 : RT @giostabile: Nagorno Karabakh, riesplode il conflitto con droni e mercenari - LucianoBonazzi : RT @LucianoBonazzi: #Azerbaigian #Armenia Ultim'ora: Bombardata la capitale del Nagorno-Karabakh, registrata comunicazione tra militari aze… -