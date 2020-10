Musica | Ghigo Renzulli | “Mei importantissimo | felice del premio”

Leggi su dire

(Di domenica 4 ottobre 2020) ROMA – Un pezzo di (grande) storia del rock indipendente italiano si ritrova in queste ore a Faenza, in occasione del venticinquennale del Mei, il piu’ importante Festival della Musica Indipendente italiana. Tra i premiati, infatti, ci saranno Piero Pelu’, Gianni Maroccolo e Ghigo Renzulli, ovvero gran parte di quei Litfiba che negli Anni 80 si affacciavano nella scena new wave italiana.