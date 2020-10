Movida a Salerno | sanzionati cittadini senza mascherina

Leggi su anteprima24

(Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Sul territorio cittadino continua l’attività di controllo per il contenimento della diffusione del Covid 19 e gestione dellada parte delle forze dell’ordine che hanno intensificato i controlli. In base a quanto disposto nel corso del Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, sono stati ulteriormente potenziati i servizi volti a sanzionare le condotte tenute in contrasto con la normativa nazionale e regionale emanata per contenere i casi di diffusione del virus. Questo fine settimana la Polizia municipale diè stata di supporto alle altre forze dell’ordine e tutti i servizi sono stati svolti in sinergia con l’Arma dei Carabinieri, con la Guardia di Finanza e con la Polizia Provinciale. Nei giorni ...