Mourinho che rivincita: il Tottenham umilia il Manchester United (Di domenica 4 ottobre 2020) Clamorosa impresa del Tottenham di Josè Mourinho che espugna Old Trafford rifilando sei reti al Manchester United Poco meno di un anno fa, il ritorno a Old Trafford fu amarissimo per Josè Mourinho. La doppietta di Rashford sancì il 2-1 per lo United e la prima sconfitta dell’uomo da Setubal sulla panchina degli Spurs. Ma la vendetta, si sa, è un piatto che va gustato freddo. Ancor meglio se con una brillante lezione di calcio come quella che il Tottenham ha saputo confezionare, malgrado il rigore-lampo di Bruno Fernandes potesse risuonare quale cattivo e familiare presagio. E invece, la sinfonia ospite ha iniziato a prendere forma in meno di cinque minuti, con Ndombele e Son a ribaltare subito il risultato. Indizi di una ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Clamorosa impresa deldi Josèche espugna Old Trafford rifilando sei reti alPoco meno di un anno fa, il ritorno a Old Trafford fu amarissimo per Josè. La doppietta di Rashford sancì il 2-1 per loe la prima sconfitta dell’uomo da Setubal sulla panchina degli Spurs. Ma la vendetta, si sa, è un piatto che va gustato freddo. Ancor meglio se con una brillante lezione di calcio come quella che ilha saputo confezionare, malgrado il rigore-lampo di Bruno Fernandes potesse risuonare quale cattivo e familiare presagio. E invece, la sinfonia ospite ha iniziato a prendere forma in meno di cinque minuti, con Ndombele e Son a ribaltare subito il risultato. Indizi di una ...

marcopirola_ : RT @AgentiAnonimi: #ManUtd annientato dal #Tottenhamhotspur di #Mourinho che vince 6-1 ad Old Trafford. Doppiette per #Kane e #Son e gol di… - giacomocorsetti : Direi che Mourinho si è preso la sua rivincita. #manchesterUnitedTottenham - FiloBarige993 : RT @AgentiAnonimi: #ManUtd annientato dal #Tottenhamhotspur di #Mourinho che vince 6-1 ad Old Trafford. Doppiette per #Kane e #Son e gol di… - AgentiAnonimi : #ManUtd annientato dal #Tottenhamhotspur di #Mourinho che vince 6-1 ad Old Trafford. Doppiette per #Kane e #Son e g… - AleGobbo87 : RT @JosseM85: Sono obbligato a pensare che Pogba voglia essere ceduto immediatamente. Di fronte al suo grande nemico Mourinho gioca con suf… -