Mountain Bird | ‘Modern Man’ il nuovo singolo

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 4 ottobre 2020) “Modern Man”, ile potentedel cantante, compositore e produttore svedese, serve come promemoria per rimanere umili in una società sempre più materialista e tecnologicamente in rapido movimento. ‘Modern Man’ si apre con trame nervose, simili a trance, che presto verranno distrutte dal testo di: ” Mi è entrato in testa, la mia droga preferita è la conferma ” vedendoaffrontare la dipendenza della società dalla ricerca di approvazione su social media. Attraverso brevi raffiche di trame elettroniche, “Modern Man” si fa strada nel suono caratteristico diovvero quello ...