Morto lo stilista giapponese Kenzo: aveva preso il Covid (Di domenica 4 ottobre 2020) Carlo Lanna A causa del virus è venuto a a mancare lo stilista Kenzo. A 81 anni la moda piange uno dei suoi artisti più celebri La notizia è stata battuta dalle agenzie nel corso della giornata di domenica 4 ottobre. Il mondo della moda piange la morte di uno dei suoi stilisti più amati e estrosi che il mondo abbia mai conosciuto, e che ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dell'arte. É Morto a Parigi, all'età di 81 anni e a causa del coronavirus, lo stilista giapponese Kenzo Takada. A confermare per primi la notizia sono stati i media locali francesi. É spirato nell'ospedale di Neuilly-sur-Seine nella capitale francese in cui era ricoverato da giorni. Quanto è avvenuto ha scosso nel profondo il ...

