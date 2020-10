Morto Kenzo, il celebre stilista vittima del Coronavirus (Di domenica 4 ottobre 2020) Morto a 81 anni Kenzo: il celebre stilista e designer giapponese da tantissimi anni si era stabilito a Parigi ed era universalmente ammirato Morto Kenzo, lo stilista aveva 81 anni (Getty Images)All’anagrafe era Kenzo Takada, ma tutti lo conoscevano come Kenzo. Oggi è Morto nella ‘sua’ Parigi a 81 amnni per alcune complicazioni legate al … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di domenica 4 ottobre 2020)a 81 anni: ile designer giapponese da tantissimi anni si era stabilito a Parigi ed era universalmente ammirato, loaveva 81 anni (Getty Images)All’anagrafe eraTakada, ma tutti lo conoscevano come. Oggi ènella ‘sua’ Parigi a 81 amnni per alcune complicazioni legate al … L'articolo proviene da .

