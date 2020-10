Morte Vescovo | l’ultimo bollettino dell’Ospedale | quadro clinico aggravato

(Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – “Sua Eccellenza, ricoverato presso questa Azienda ospedaliera dal 30 settembre per infezione da Sars Cov 2, a causa di un arresto cardiocircolatorio, è venuto a mancare nella mattinata odierna alle, ore 6.30”. Così recita l’ultimoemesso dall’ospedale di Caserta sulla vicenda delGiovanni D’Alise, deceduto per Coronavirus, nonostante nei giorni scorsi le condizioni dell’Alto prelato erano descritte come buone. “Il– si legge nel– erada insufficienza renale, diabete mellito, cardiopatia ipertensiva e dislipidemia. I protocolli terapeutici previsti per la malattia sono stati tutti applicati. È stato ...

CasertaWeb

Il Vescovo di Caserta Giovanni D’Alise, ricoverato dal 30 settembre all’ospedale di Caserta a causa del Coronavirus, è morto per complicazioni polmonari. E’ il primo presule deceduto per il covid. In ...Purtroppo non ce l’ha fatta il Vescovo di Caserta Giovanni D’Alise. Era stato ricoverato dal 30 settembre all’ospedale di Caserta a causa del Coronavirus, è morto per complicazioni polmonari. È il ...