Morta la cavalla di Elettra Lamborghini | La dedica speciale a Lolita (Di domenica 4 ottobre 2020) La bellissima Elettra Lamborghini ha finalmente incoronato il suo sogno di sposare il suo compagno, in arte Afrojack il 26 Settembre. In un matrimonio curato nei minimi particolari, si è fatta aiutare dallo stylist Enzo Miccio per scegliere gli abiti che l’hanno accompagnata nei vari momenti della giornata. Attentissima all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha obbligato tutti i suoi invitati a sottoporsi al test sierologico, così da poter festeggiare in tranquillità le nozze. Ma durante questi giorni di festa ecco arrivare una delle notizie più brutte che la cantante potesse ricevere. Morta la cavalla di Elettra Lamborghini Elettra, prima di essere una cantante, è un amante dei cavalli e dell’equitazione, uno ... Leggi su giornal (Di domenica 4 ottobre 2020) La bellissimaha finalmente incoronato il suo sogno di sposare il suo compagno, in arte Afrojack il 26 Settembre. In un matrimonio curato nei minimi particolari, si è fatta aiutare dallo stylist Enzo Miccio per scegliere gli abiti che l’hanno accompagnata nei vari momenti della giornata. Attentissima all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha obbligato tutti i suoi invitati a sottoporsi al test sierologico, così da poter festeggiare in tranquillità le nozze. Ma durante questi giorni di festa ecco arrivare una delle notizie più brutte che la cantante potesse ricevere.ladi, prima di essere una cantante, è un amante dei cavalli e dell’equitazione, uno ...

