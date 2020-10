Monza, Galliani e ‘l’incubo’ Brignoli: “Ha fatto gol al Milan e ora ha parato tanto. Gli ho chiesto se ce l’abbia con noi…” (Di domenica 4 ottobre 2020) Ancora uno 0-0 per il Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi. Dopo il pari della prima giornata di Serie B contro la Spal, è arrivato un punto anche dalla trasferta di Empoli. Questa volta, a fare la differenza, è stato il portiere ospite, autore di diverse parate importanti. Di chi si tratta? Di una vecchia conoscenza proprio dei dirigenti brianzoli che, ai tempi del Milan, ricordano bene la rete subita dal portiere in un Benevento-Milan terminato 2-2. Parliamo di Alberto Brignoli.Galliani: "Ho chiesto a Brignoli se ce l'abbia con noi..."caption id="attachment 1031855" align="alignnone" width="569" Brignoli gol al Milan (getty images)/captionL'amministratore delegato del Monza ... Leggi su itasportpress (Di domenica 4 ottobre 2020) Ancora uno 0-0 per ildi Adrianoe Silvio Berlusconi. Dopo il pari della prima giornata di Serie B contro la Spal, è arrivato un punto anche dalla trasferta di Empoli. Questa volta, a fare la differenza, è stato il portiere ospite, autore di diverse parate importanti. Di chi si tratta? Di una vecchia conoscenza proprio dei dirigenti brianzoli che, ai tempi del, ricordano bene la rete subita dal portiere in un Benevento-terminato 2-2. Parliamo di Alberto: "Hose ce l'abbia con noi..."caption id="attachment 1031855" align="alignnone" width="569"gol al(getty images)/captionL'amministratore delegato del...

