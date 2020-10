Molte contraddizioni Gregoretti | come gode Salvini | le osservazioni del giudice che terrorizzano premier Conte

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 ottobre 2020) Il primo round lo ha stravinto Matteo. Si parla del processoa Catania, la cui udienza preliminare è stata aggiornata al prossimo 20 novembre. Il leader della Lega era pronto a fare dichiarazioni spontanee, ma dopo che ilNunzio Sarpietro è entrato in camera di consiglio e ne è uscito comunicando lo slittamento e la convocazione di sei testimoni - tra cui Giuseppe, Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta -è rimasto in silenzio, ad ascoltare, "pregustandosi" il momento in cui la farsa di chi lo ha spedito a processo crollerà anche nel tribunale di Catania. Certo, ancora non vi è una decisione sul suo rinvio a giudizio, ma queste convocazioni sembrano deporre a suo favore. In attesa del 20 novembre, il ...