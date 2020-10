Minecraft Dungeons: annunciato il periodo del cross-play e del nuovo DLC (Di domenica 4 ottobre 2020) Su Twitter Mojan ha da poco annunciato ciò che vedremo a breve su Minecraft Dungeons: un nuovo DLC e il cross-play. Ecco quando arriveranno Dopo il lancio a maggio, Minecraft Dungeons di Mojang ha visto l’uscita di due pacchetti DLC a pagamento finora, ovvero Jungle Awakens e Creeping Winter, tuttavia la situazione sul cross-play era ancora piuttosto confusa. Ora, finalmente, sappiamo che ancora più contenuti e funzionalità sono in arrivo. Lo sviluppatore ha confermato che il cross-play tra Xbox One, PS4, Nintendo Switch e PC verrà lanciato a novembre. Ma le novità per gli amanti del popolare dungeon crawler cubettoso non finiscono ... Leggi su tuttotek (Di domenica 4 ottobre 2020) Su Twitter Mojan ha da pocociò che vedremo a breve su: unDLC e il. Ecco quando arriveranno Dopo il lancio a maggio,di Mojang ha visto l’uscita di due pacchetti DLC a pagamento finora, ovvero Jungle Awakens e Creeping Winter, tuttavia la situazione sulera ancora piuttosto confusa. Ora, finalmente, sappiamo che ancora più contenuti e funzionalità sono in arrivo. Lo sviluppatore ha confermato che iltra Xbox One, PS4, Nintendo Switch e PC verrà lanciato a novembre. Ma le novità per gli amanti del popolare dungeon crawler cubettoso non finiscono ...

tuttoteKit : Minecraft Dungeons: annunciato il periodo del cross-play e del nuovo DLC #MinecraftDungeons #Mojang #NintendoSwitch… - phenixita : Controller blu per mia figlia per giocare a minecraft dungeons insieme ?? - AttoreDomenico : sempre per quanto riguarda Minecraft Dungeons hanno fatto sapere che mese prossimo arriverà il crossplay. Ritornand… - AttoreDomenico : e hanno mostrato le nuove montagne. Per quanto riguarda Minecraft Earth hanno fatto presente che settimana prossima… - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #7: Minecraft Dungeons - Nintendo Switch [Edizione: Regno Unito] editore Nint… -