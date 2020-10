Milan-Spezia | Leao | “Felice per i gol | sento la fiducia di Pioli Derby? Pensiamo solo a vincere”

Leggi su mediagol

(Di domenica 4 ottobre 2020) Trionfo dela "San Siro".3-0: è questo il risultato della sfida tra, andata in scena questa sera al "Giuseppe Meazza". Una sfida decisa dalla doppietta die dalla rete di Hernandez, che permette ai rossoneri di centrare il terzo successo della stagione. Successo commentato proprio da uno dei protagonisti della sfida: Rafael, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" nel post gara."Cerco sempre di aiutare la mia squadra nel ruolo che mi dice il mister. Sono molto contento per la squadra e anche per me per i due gol dopo una partita molto intensa. Mi piace giocare esterno perchè vado nell'uno contro uno. Da attaccante sono più vicino per far gol.ladell'allenatore. Sono molto contento per me, grazie al ...