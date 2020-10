Milan-Spezia | infortunio per Galabinov | chiede il cambio dopo trenta minuti

(Di domenica 4 ottobre 2020) Tegola per Vincenzo Italiano. Nel corso del primo tempo di, match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2020/2021,ha accusato un problema muscolare alla coscia tanto dare ilalla mezzora esatta di gioco. Al suo posto l’allenatore spezzino ha mandato in campo Roberto Piccoli, classe 2001, rinunciando al suo bomber che nelle prime due partite aveva messo a segno tre reti.

In attesa del responso su Juve-Napoli, oggi si sono giocate Atalanta-Cagliari 5-2, Benevento-Bologna 1-0, Parma-Verona 1-0 e Lazio-Inter 1-1. In campo Milan-Spezia ...