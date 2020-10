Milan | Pioli | “Sognavamo un inizio di stagione così Juve-Napoli? Situazione preoccupa”

Leggi su sportface

(Di domenica 4 ottobre 2020) “Sono soddisfatto della partita di stasera, stiamo cercando un difensore centrale perché abbiamo parecchi infortunati. Manca poco alla fine del mercato, ma sognavamo undicosì. Siamo ripartiti con lo spirito giusto, ci deve dare fiducia per il futuro”. Lo ha detto l’allenatore del, Stefano, dopo la vittoria sullo Spezia. “Sappiamo che ci sono tante aspettative sulla società, per il blasone della maglia che indossiamo – ha detto il tecnico a Sky Sport – Alle prossime partite ci arriviamo in maniera positiva, anche se la condizione non può essere al massimo. Dobbiamo continuare a migliorarci”. Sul recupero di Zlatan Ibrahimovic e degli altri indisponibili: “Per Ibra dobbiamo aspettare come si evolve la ...