Milan | Pioli | «Leao ha risposto bene» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Stefanoha commentato in conferenza stampa la vittoria delcontro lo Spezia: queste le sue parole Stefanoha commentato in conferenza stampa la vittoria delcontro lo Spezia. Queste le parole del tecnico rossonero. «La gara di? La fiducia nei miei giocatori, credo che il mio sia un lavoro dal punto di vista psicologico e Rafa ha. Sa benissimo di non essere al 100%, ma ha le qualità per faree aiutare la squadra». Leggi su Calcionews24.com