Milan | Leao risponde alle critiche | “Più fatti e meno parole”

(Di domenica 4 ottobre 2020) Due gol per tornare a esultare e a sognare un futuro da protagonista.è visibilmente soddisfatto dopo la prestazione contro lo Spezia che ha permesso al "suo"di conquistare i tre punti. I rossoneri sono ora in testa alla classifica insieme all'Atalanta.REPLICALo stessoha deciso di dedicare ai suoi detrattori un pensiero sui social: "Piùparole". Una frecciata durissima dopo la sua super gara.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/Rafae7/status/1312819964336898050": “Piùparole” ITA Sport Press.

Bolanet : #LiveBolanet FT: AC Milan 3-0 Spezia (57'78' Leao, 76' Theo) | Possessions: 62%-38% | Shots: 17-4 | Tackles: 22-21… - carlolaudisa : Il #Milan assapora il primato e allunga la serie positiva a 15 gare. Doppio #Leao e perla di #TheoHernNdez con lo… - Gazzetta_it : Tris #Milan: è in vetta! La doppietta di Leao e Theo stendono lo #Spezia - Lucapag83018036 : RT @perchetendenza: 'SALUTATE LA CAPOLISTA': Perché grazie alla vittoria per 3-0 sullo Spezia (due gol di Leão e uno di Theo Hernández) il… - Fprime86 : RT @SkySport: Milan-Spezia 3-0, gol e highlights: doppio Leao e rete di Hernandez -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Leao

Per i ducali in gol Kurtic dopo pochi secondi dall’inizio del match. Alle 18 il Milan ha schiantato con un netto 3-0 lo Spezia, grazie a una doppietta di Leao e al gol di Theo Hernandez. Come detto, ...Jens Petter Hauge, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV al termine ... tuttavia in questi giorni ho parlato tanto con Brahim, Bennacer e Leao. Ho parlato tanto con Calhanoglu che ...