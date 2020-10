Milan inarrestabile | 3-0 allo Spezia | rossoneri a punteggio pieno

Leggi su itasportpress

(Di domenica 4 ottobre 2020) Ilcontinua la sua marcia in campionato. Inon perdono una gara dal marzo scorso, quando vennero sconfitti in casa dal Genoa. Oggi a far le spese dell'ottimo momento di forma della squadra di Pioli è lo: i liguri neopromossi incassano un durissimo 3-0 a San Siro.LA GARANon è una passeggiata per il. Losi rende maggiormente pericoloso e impegna severamente Donnarumma. Il portiere rossonero è chiamato all'intervento su un passaggio arretrato sbagliato da Calabria e su un tiro di Verde inrecupero. Anche i liguri rischiano grosso su una conclusione di Colombo da distanza ravvicinata deviata provvidenzialmente in angolo. Al 58' la gara si sblocca: cross di Calhanoglu per Leao che sul secondo palo insacca. Passano 18 minuti e i ...