Meteo Italia nel lungo periodo: CALDO esagerato poi BOTTI autunnali (Di domenica 4 ottobre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Autunno, questo il termine che ci è venuto in mente osservando e analizzando attentamente i modelli matematici odierni. Le ultimissime emissioni confermano ciò che sapevamo, ovvero che il Vortice Polare è in fase di accelerazione e che l’Oceano Atlantico continuerà inevitabilmente a sfornare grosse depressioni. Le prossime dovrebbero condizionarci, nel bene o nel male, innescando pericolose fiammate calde e successive ondate di pesante maltempo. Un condizionamento che deriverebbe dall’estensione delle maglie cicloniche in direzione del Mediterraneo, ma ovviamente dal grado di intrusione delle stesse dipenderà l’entità dell’eventuale maltempo e prima ancora dell’ondata di CALDO. Potremmo assistere a peggioramenti non dissimili ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 4 ottobre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Autunno, questo il termine che ci è venuto in mente osservando e analizzando attentamente i modelli matematici odierni. Le ultimissime emissioni confermano ciò che sapevamo, ovvero che il Vortice Polare è in fase di accelerazione e che l’Oceano Atlantico continuerà inevitabilmente a sfornare grosse depressioni. Le prossime dovrebbero condizionarci, nel bene o nel male, innescando pericolose fiammate calde e successive ondate di pesante maltempo. Un condizionamento che deriverebbe dall’estensione delle maglie cicloniche in direzione del Mediterraneo, ma ovviamente dal grado di intrusione delle stesse dipenderà l’entità dell’eventuale maltempo e prima ancora dell’ondata di. Potremmo assistere a peggioramenti non dissimili ...

DPCgov : ????#allertaROSSA, #2ottobre e #3ottobre, in Liguria, Lombardia e Veneto ????#allertaARANCIONE in 8 regioni e ????… - GiovanniToti : Questa è un’edizione del @SaloneNautico non semplice ma che nonostante il coronavirus, l'allerta meteo e le polemic… - DPCgov : ????#allertaARANCIONE, domani lunedì #28settembre, in Calabria, Basilicata, Campania e Sardegna. #AllertaGIALLA in 12… - camposasco : RT @GiovanniToti: Questa è un’edizione del @SaloneNautico non semplice ma che nonostante il coronavirus, l'allerta meteo e le polemiche ver… - AllertApc : RT @Allerta_Meteo: Bollettino Criticità e Allerta meteo in #Italia per domani 05/10/2020, diramato dal @DPCgov il 04/10/2020 Ricevi #Allert… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Italia Meteo: OTTOBRE, da Metà MESE Italia nella Morsa di un VORTICE ricolmo di TEMPORALI intensi. Ecco l'Ultima PROIEZIONE iLMeteo.it Coronavirus oggi 4 ottobre, bollettino Covid. I dati in diretta dell'Emilia Romagna

Negli ultimi giorni c'è stato un brusco balzo in avanti dei contagi, in conseguenza anche della riapertura delle scuole. Secondo uno studio la nostra regione è tra le più colpite tra i banchi ...

METEO – ATTACCO POLARE nelle PROSSIME ORE: BUFERE di NEVE in arrivo, ecco dove

Esaurita l\'ondata di maltempo che ha portato accumuli eccezionali al nordovest L\'ondata di violento maltempo che ha causato accumuli di pioggia eccezionali con valori record in ?

Negli ultimi giorni c'è stato un brusco balzo in avanti dei contagi, in conseguenza anche della riapertura delle scuole. Secondo uno studio la nostra regione è tra le più colpite tra i banchi ...Esaurita l\'ondata di maltempo che ha portato accumuli eccezionali al nordovest L\'ondata di violento maltempo che ha causato accumuli di pioggia eccezionali con valori record in ?