METEO 7 Giorni. CICLONE in Europa, ancora instabilità a tratti sull'Italia

METEO SINO AL 10 OTTOBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE L'alluvione al Nord-Ovest ha avuto una portata storica, con effetti in alcune zone peggiori addirittura rispetto al 1994. In 24 ore le precipitazioni hanno superato dei primati storici con punte di 630 millimetri a Sambughetto, nel Verbanese ma anche 610 a Piedicavallo, nel Biellese, e 580 a Limone Piemonte, nel Cuneese. Queste piogge così eccezionali sono state esaltate dallo stazionamento prolungato del ramo caldo del fronte, con continua rigenerazione di temporali, e dall'effetto stau. Liguria e Piemonte hanno richiesto lo stato d'emergenza, mentre è iniziata la triste conta dei danni in un bilancio ancora in continua evoluzione purtroppo anche in merito alle vittime, al momento almeno 7. Un secondo fronte ha raggiunto l'Italia ...

Ultime Notizie dalla rete : METEO Giorni Meteo: NUOVA SETTIMANA, da Lunedì un po' di RESPIRO, ma arriveranno altre PIOGGE. Ecco le ZONE interessate iLMeteo.it Maltempo, telefonata Borrelli-Pella: “Verrà nel Biellese. Ora si acceleri iter su legge dissesto idrogeologico”

“Mi sono messo in contatto con il capo della Protezione civile Angelo Borrelli che mi ha dato la piena disponibilità a venire sabato nel Biellese, per toccare con mano e con la dovuta attenzione i ...

METEO 7 Giorni. CICLONE in Europa, ancora instabilità a tratti sull’Italia

