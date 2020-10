Mercedes-AMG GT Black Series - In pista con la più estrema delle coupé di Affalterbach - VIDEO (Di lunedì 5 ottobre 2020) Quando la portiera della Classe V che mi ha portato al Lausitzring si è spalancata, me le sono trovate davanti tutte e cinque. Così, sotto al naso e senza preavviso. Ed è stato un mezzo tuffo al cuore. Perché fra tutte le Mercedes-AMG della nobile stirpe Black Series (creata nel 2006 con la SLK 55), ricordo ancora la CLK del 2007 come una delle più belle sportive su cui abbia mai messo le mani. E dire che la coupé dellepoca (la serie C209), almeno nelle varianti comuni, non era certo il benchmark della categoria in termini di handling e piacere di guida. Eppure, quei petrolhead di Affalterbach erano riusciti a rivoltarla come un guanto e a creare un equilibrio indovinatissimo fra doti telaistiche, prestazioni e feeling uomo-macchina. Attenti a ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 5 ottobre 2020) Quando la portiera della Classe V che mi ha portato al Lausitzring si è spalancata, me le sono trovate davanti tutte e cinque. Così, sotto al naso e senza preavviso. Ed è stato un mezzo tuffo al cuore. Perché fra tutte le-AMG della nobile stirpe(creata nel 2006 con la SLK 55), ricordo ancora la CLK del 2007 come unapiù belle sportive su cui abbia mai messo le mani. E dire che la coupépoca (la serie C209), almeno nelle varianti comuni, non era certo il benchmark della categoria in termini di handling e piacere di guida. Eppure, quei petrolhead dierano riusciti a rivoltarla come un guanto e a creare un equilibrio indovinatissimo fra doti telaistiche, prestazioni e feeling uomo-macchina. Attenti a ...

AutoMotoCorse : - RValdemburg : Mercedes-Amg A45s: la prova su strada e in pista. Come va e prezzo - motoblog : Nuova Mercedes-AMG E 63: si rinnova la berlina high performance - QuotidianoMotor : Nuova Mercedes-AMG E 63: si rinnova la berlina high performance - infoitscienza : Mercedes-AMG CLS 53: un prototipo del nuovo restyling si mostra in foto -