Massimiliano Morra e Adua Del Vesco mai stati insieme: ora parla Tarallo (Di domenica 4 ottobre 2020) Massimiliano Morra e Adua Del Vesco fidanzati per finta. A rivelarlo Alberto Tarallo, il produttore dell’Ares Film – che ha lanciato i due attori – in una intervista concessa a Massimo Giletti a Non è l’Arena. Tarallo ha assicurato che tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip non c’è mai stata alcuna relazione. È … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 4 ottobre 2020)Delfidanzati per finta. A rivelarlo Alberto, il produttore dell’Ares Film – che ha lanciato i due attori – in una intervista concessa a Massimo Giletti a Non è l’Arena.ha assicurato che tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip non c’è mai stata alcuna relazione. È … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

MarioManca : Teodosio Losito avrebbe cacciato Massimiliano Morra per una cosa, forse non vera, riferitagli da Adua Del Vesco, ma… - diegorispoli : ?? #iltempo #news Da Giletti la verit di Alberto Tarallo sull'Ares-gate: so chi c' dietro alle accuse, vergognati!… - BITCHYFit : La sorella di Adua Del Vesco scrive a Barbara d’Urso e racconta una storia differente sull’outing di Massimiliano M… - marco_r98 : RT @xxxmelancolie: possiamo dire che l’unico punto comune è Adua che cerca di fare fuori Massimiliano? Stando a Tarallo è lei che ha spinto… - ladycapuleti : RT @xxxmelancolie: possiamo dire che l’unico punto comune è Adua che cerca di fare fuori Massimiliano? Stando a Tarallo è lei che ha spinto… -