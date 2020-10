Martina Trevisan | Mangiavo solo una manciata di bacche | pesavo 46 kg Detestavo le mie gambone da atleta

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 4 ottobre 2020) “le mieda, le odiavo”.è tra le tenniste italiane più forti. In un’intervista al Corriere della sera racconta la metamorfosi subita dalla sua vita, dopo aver lottato contro l’anoressia. Lei, che per un periodo si è nutritamangiando unadial giorno, spera che a nessuno tocchi adesso attraversare ciò che ha passato lei. “Dentro di me avevo un tarlo.Stavo male e non capivo perché. Soprattutto, avevo paura a dirlo. Sentivo di non essere più in grado di gestire quel che mi girava intorno. Le pressioni sul mio rendimento, i problemi in famiglia. A ripensarci ora, avrei dovuto fermarmi e scendere: forse non mi sarei ...