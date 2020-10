Maratona di Londra, vittoria per il secondo anno di fila per Brigid Kosgei (Di domenica 4 ottobre 2020) Londra - La keniana Brigid Kosgei , 26 anni, detentrice del record mondiale, ha vinto la Maratona di Londra per il secondo anno consecutivo, con il tempo di 2h18'58". Seconda l'americana Sara Hall , ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 ottobre 2020)- La keniana, 26 anni, detentrice del record mondiale, ha vinto ladiper ilconsecutivo, con il tempo di 2h18'58". Seconda l'americana Sara Hall , ...

