Maratona di Londra 2020 maschile, ordine di arrivo e classifiche: vince Kitata (Di domenica 4 ottobre 2020) Shura Kitata vince la Maratona di Londra maschile 2020. Per l’atleta etiope si tratta di un successo strepitoso in una gara pazza che si è risolta di fatto soltanto nell’ultimo chilometro e che ha visto la vittoria contesa da un gruppetto di cinque maratoneti di fatto in volata. Tra questi, a sorpresa, da registrare l’assenza di Eliud Kipchoge, che dopo aver controllato la corsa nei suoi primi due terzi, si è staccato nel finale e non è riuscito a restare in lotta con gli altri. Tempo conclusivo di percorrenza 2’05″41. Di seguito le classifiche e l’ordine di arrivo. 1 Kitata, Shura (ETH) 02:05:41 2 KIPCHUMBA, vincent (KEN) +00:01 3 LEMMA, Sisay ... Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) Shuraladi. Per l’atleta etiope si tratta di un successo strepitoso in una gara pazza che si è risolta di fatto soltanto nell’ultimo chilometro e che ha visto la vittoria contesa da un gruppetto di cinque maratoneti di fatto in volata. Tra questi, a sorpresa, da registrare l’assenza di Eliud Kipchoge, che dopo aver controllato la corsa nei suoi primi due terzi, si è staccato nel finale e non è riuscito a restare in lotta con gli altri. Tempo conclusivo di percorrenza 2’05″41. Di seguito lee l’di. 1, Shura (ETH) 02:05:41 2 KIPCHUMBA,nt (KEN) +00:01 3 LEMMA, Sisay ...

metiu : RT @AtletiDisagiati: Il Re è caduto! Eliud Kipchoge si stacca a 6km dalla fine di una gara corsa a ritmi 'blandi' e la maratona di Londra v… - valterb : Arrivo della maratona di Londra maschile - atleticaitalia : #atletica colpo di scena alla Maratona di Londra: sconfitto Eliud Kipchoge che non perdeva in maratona dal 2013 ??… - xxmaraurdersmap : KIPCHOGE NON HA VINTO LA MARATONA DI LONDRA IN CHE SENSO SCUSATE - AtletiDisagiati : Il Re è caduto! Eliud Kipchoge si stacca a 6km dalla fine di una gara corsa a ritmi 'blandi' e la maratona di Londr… -