Mara Venier, la foto su Instagram nasconde un inquietante dettaglio: "Ma quell'uomo..." (Di domenica 4 ottobre 2020) Mara Venier pubblica su Instagram una foto del compleanno di sua figlia Elisabetta Ferracini, ma in un commento qualcuno nota un dettaglio un po' inquietante su un uomo presente nella foto, e lei risponde. Mara Venier ha pubblicato una foto su Instagram per condividere con fan e amici la gioia per il compleanno di sua figlia Elisabetta Ferracini. Una classica foto di gruppo con torta, apparentemente uguale a tante altre foto che si scattano ai compleanni. Tra i commenti però qualcuno ha notato un dettaglio un po' inquietante sull'uomo accanto alla porta e ha chiesto delucidazioni alla conduttrice ...

