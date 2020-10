Manutenzione palestre e campi sportivi polivalenti all’aperto delle scuole di Roma Capitale (Di domenica 4 ottobre 2020) È stata aggiudicata la gara per i lavori di Manutenzione ordinaria da effettuare sulle palestre e sui campi sportivi polivalenti all’aperto delle scuole di Roma Capitale utilizzati dalla cittadinanza anche in orari pomeridiani o diversi da quelli scolastici. I lavori interesseranno il Lotto 1 e, rispettando i tempi previsti nell’appalto, inizieranno a metà ottobre e dovranno essere conclusi per il 31.12.2020 comportando l’inagibilità di ogni singola palestra/area esterna per circa un mese. Le scuole selezionate del primo Lotto sono 7: · I MUNICIPIO – I.C. Parco della Vittoria – Plesso “Giacomo Leopardi” (campo esterno) · II ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 4 ottobre 2020) È stata aggiudicata la gara per i lavori diordinaria da effettuare sullee suiall’apertodiutilizzati dalla cittadinanza anche in orari pomeridiani o diversi da quelli scolastici. I lavori interesseranno il Lotto 1 e, rispettando i tempi previsti nell’appalto, inizieranno a metà ottobre e dovranno essere conclusi per il 31.12.2020 comportando l’inagibilità di ogni singola palestra/area esterna per circa un mese. Leselezionate del primo Lotto sono 7: · I MUNICIPIO – I.C. Parco della Vittoria – Plesso “Giacomo Leopardi” (campo esterno) · II ...

