Maltempo: trovato 3° corpo in Liguria ma nella regione non risultano dispersi (Di domenica 4 ottobre 2020) E' stato rinvenuto un terzo cadavere in Liguria, dopo la violenta ondata di Maltempo che ha colpito la regione nelle ultime ore. Il corpo era lungo il fiume Roya, in località Trucco, frazione di Ventimiglia. Sul posto le forze dell'ordine per l'identificazione. Il primo corpo, quello di un uomo, è stato ritrovato questa mattina nelle acque antistanti la località Tre Ponti di Sanremo tra i detriti della mareggiata e del Maltempo delle ultime ore. Un poliziotto che stava facendo jogging ha visto il cadavere e ha subito dato l'allarme. Il secondo invece è stato ritrovato sulla spiaggia a Ventimiglia. In entrambi i casi è intervenuta la capitaneria di porto insieme ai carabinieri.

