Maltempo | trovati 2 cadaveri tra detriti della mareggiata a Sanremo Piemonte e Liguria chiedono lo stato d’emergenza

Il Piemonte e la Liguria hanno chiesto al governo lo stato d'emergenza per i danni causati dal Maltempo. Italia spaccata in due con piogge intense al Nord, specialmente nel pomeriggio, mentre al Sud soffierà lo scirocco regalando temperature estive

In corso le indagini sulla spiaggia di passeggiata Oberdan, potrebbe essere una delle persone disperse durante l'ondata di maltempo Un secondo cadavere è stato trovato tra i detriti della mareggiata ...

Maltempo Ventimiglia, una decina di mici morti: il gattile prova a ripartire

La struttura invasa da acqua e fango, i gatti hanno trovato una sistemazione grazie al grande lavoro dei volontari ...

