Maltempo Toscana: la Protezione civile di Livorno invita alla prudenza (Di domenica 4 ottobre 2020) La Protezione civile del Comune di Livorno sta inviando ai cittadini livornesi un avviso telefonico per ricordare che sono previste piogge anche intense fino a domani intorno alle ore 10. La decisione segue l'emissione di un codice giallo per piogge e rischio idrogeologico nella zona. Nel messaggio, spiega una nota, si raccomanda di limitare gli spostamenti e la massima prudenza, in particolare, nelle zone in prossimità dei corsi d'acqua. Le squadre di Protezione civile monitorano comunque il territorio e il volontariato è preallertato.

