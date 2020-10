Maltempo: senza esito ricerche disperso nel Pavese (Di domenica 4 ottobre 2020) PAVIA, 04 OTT - Sono ancora senza esito le ricerche del cacciatore disperso da ieri in Lomellina, in seguito all'ondata di Maltempo che ha provocato l'esondazione del Sesia. Renato Mantovani, 77 anni, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 4 ottobre 2020) PAVIA, 04 OTT - Sono ancoraledel cacciatoreda ieri in Lomellina, in seguito all'ondata diche ha provocato l'esondazione del Sesia. Renato Mantovani, 77 anni, ...

emergenzavvf : #Maltempo #Piemonte, senza sosta le operazioni dei nostri Draghi di Torino e Bologna nel cuneese per il salvataggio… - emergenzavvf : ?? #Maltempo #Piemonte, senza sosta le operazioni di soccorso dei #vigilidelfuoco a #Vercelli per allagamenti dovuti… - TgrPiemonte : Maltempo in Piemonte, 108 i comuni colpiti, 1360 interventi di ripristino. Migliaia di famiglie senza luce: 2700 ne…

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo senza Maltempo senza tregua: nuova perturbazione in arrivo sulla Liguria LaVoceDiGenova.it Maltempo, Coldiretti Vercelli-Biella: campi allagati, danni in aziende e tanta paura FOTO

Ancora danni, molto gravi, e tanta paura per via del maltempo nelle province di Vercelli e di Biella ... “Sono notizie terribili che ci lasciano senza parole, ci uniamo tutti alla preoccupazione e al ...

Maltempo, tre morti in Liguria: due cadaveri tra i detriti della mareggiata e uno nel fiume Roya

Maltempo, trovati tre cadaveri in Liguria tra i detriti della ... aperti per il ripristino delle opere danneggiate sono 1360. Ancora numerose le utenze senza corrente elettriche. Enel ne ha comunicate ...

