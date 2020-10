Maltempo, sale il livello dell'Adda: ristorante allagato. Paratie sulla sponda (Di domenica 4 ottobre 2020) Lodi, 4 ottobre 2020 - Lodi si prepara alla piena del fiume Adda che si è ingrossato a causa delle forti piogge che hanno innalzato fino a 140 centimetri il lago di Como di cui è immissario. A ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 4 ottobre 2020) Lodi, 4 ottobre 2020 - Lodi si prepara alla piena del fiumeche si è ingrossato a causae forti piogge che hanno innalzato fino a 140 centimetri il lago di Como di cui è immissario. A ...

Maltempo, sale il livello dell'Adda: ristorante allagato. Paratie sulla sponda

Lodi, 4 ottobre 2020 - Lodi si prepara alla piena del fiume Adda che si è ingrossato a causa delle forti piogge che hanno innalzato fino a 140 centimetri il lago di Como di cui è immissario. A Boffola ...

