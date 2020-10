Maltempo, piena del fiume Po: il colmo transiterà a Piacenza nella notte, domani a Cremona (Di domenica 4 ottobre 2020) Il colmo di piena del Po sta transitando in queste ore a Ponte della Becca “con valori nell’intorno della soglia 2 di criticità (moderata, colore arancione); secondo l’ultima rilevazione il livello raggiunto è di m 4,64 sullo zero idrometrico (inizio soglia 2 di criticità: m 4,50; inizio soglia 3 di criticità: m 5.50).E’ previsto che il colmo transiti a Piacenza nel corso della notte, con livelli di moderata criticità (soglia 2, colore arancione) e a Cremona nel corso della giornata di domani (5 ottobre), con valori che dovrebbero rimanere al livello 1 di criticità (ordinaria, colore giallo). Potranno essere interessate dalla piena le aree golenali aperte“: è quanto ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020) Ildidel Po sta transitando in queste ore a Ponte della Becca “con valori nell’intorno della soglia 2 di criticità (moderata, colore arancione); secondo l’ultima rilevazione il livello raggiunto è di m 4,64 sullo zero idrometrico (inizio soglia 2 di criticità: m 4,50; inizio soglia 3 di criticità: m 5.50).E’ previsto che iltransiti anel corso della, con livelli di moderata criticità (soglia 2, colore arancione) e anel corso della giornata di(5 ottobre), con valori che dovrebbero rimanere al livello 1 di criticità (ordinaria, colore giallo). Potranno essere interessate dallale aree golenali aperte“: è quanto ...

TgLa7 : ??ULTIM'ORA??LIGURIA E PIEMONTE IN PIENA ALLERTA ROSSA : esondano fiumi e torrenti, raffiche di vento ad oltre 100km/… - fanpage : #Maltempo, una situazione drammatica a Limone Piemonte, una casa è crollata, strade come fiumi in piena - fanpage : #Maltempo, bare del cimitero travolte dalla piena - _Alessandria_ : RT @Yi_Benevolence: Sembra che a #Ventimiglia la distruzione sia stata causata dai francesi che hanno aperto delle dighe sul loro territori… - Mariann46409026 : RT @Yi_Benevolence: Sembra che a #Ventimiglia la distruzione sia stata causata dai francesi che hanno aperto delle dighe sul loro territori… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo piena Tanaro, piena al di sotto delle attese e ora in calo Il Piccolo Maltempo, allerta per Lago Maggiore a rischio esondazione: livello salito di 2 metri in un giorno

Allarme tra la Lombardia e il Piemonte per il rischio di esondazione del Lago Maggiore, dopo l'innalzamento di due metri del livello del lago provocato in meno di due giorni dalle forti piogge. Maltem ...

Maltempo, mattinata di tregua ma in serata prevista altra pioggia. La Bassa Valsesia la zona più colpita

Domenica mattina di sole dopo le ultime 24 ore drammatiche su tutta la provincia di Novara. Ma purtroppo le previsioni preannunciano un peggioramento in serata, in arrivo altre piogge e allora torna l ...

Allarme tra la Lombardia e il Piemonte per il rischio di esondazione del Lago Maggiore, dopo l'innalzamento di due metri del livello del lago provocato in meno di due giorni dalle forti piogge. Maltem ...Domenica mattina di sole dopo le ultime 24 ore drammatiche su tutta la provincia di Novara. Ma purtroppo le previsioni preannunciano un peggioramento in serata, in arrivo altre piogge e allora torna l ...