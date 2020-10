Maltempo: nel pavese ancora disperso un cacciatore (Di domenica 4 ottobre 2020) Milano, 4 ott. (Adnkronos) - E' ancora disperso il cacciatore bresciano di 77 anni scomparso da ieri nel pavese dopo l'esondazione del fiume Sesia nel comune di Palestro. I vigili del fuoco lo stanno cercando dopo aver portato in salvo diverse persone rimaste isolate nel Comune di Candia Lomellina, colpito dalla stessa esondazione. Ieri sono state evacuate 35 persone che oggi, riferisce la prefettura di Pavia, sono tornate a casa. La situazione resta critica a Langosco, sempre nel pavese, dove le acque di un 'rio' locale hanno raggiunto e sommerso il centro della città. Leggi su iltempo (Di domenica 4 ottobre 2020) Milano, 4 ott. (Adnkronos) - E'ilbresciano di 77 anni scomparso da ieri neldopo l'esondazione del fiume Sesia nel comune di Palestro. I vigili del fuoco lo stanno cercando dopo aver portato in salvo diverse persone rimaste isolate nel Comune di Candia Lomellina, colpito dalla stessa esondazione. Ieri sono state evacuate 35 persone che oggi, riferisce la prefettura di Pavia, sono tornate a casa. La situazione resta critica a Langosco, sempre nel, dove le acque di un 'rio' locale hanno raggiunto e sommerso il centro della città.

Temiamo che a novembre si possa ripetere». Ci sono, infatti, i precedenti del 1994 e del 2016 a fare temere per altri episodi di devastante maltempo nel periodo autunnale. Sicuramente - conclude Fazio ...

Oltre a quelli in Liguria, nel conteggio ci sono altri due morti ... Intanto, sono state tutte recuperate le persone rimaste bloccate dal maltempo a Vievola, sul versante francese del Colle ...

