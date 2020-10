Maltempo: nel Lodigiano sale livello Adda, paratie su sponda (Di domenica 4 ottobre 2020) LODI, 04 OTT - Lodi si prepara alla piena del fiume Adda che si è ingrossato a causa delle forti piogge che hanno innalzato fino a 140 centimetri il lago di Como di cui è immissario. A Boffolara d'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 4 ottobre 2020) LODI, 04 OTT - Lodi si prepara alla piena del fiumeche si è ingrossato a causa delle forti piogge che hanno innalzato fino a 140 centimetri il lago di Como di cui è immissario. A Boffolara d'...

zaiapresidente : ?? Ho telefonato nel primo pomeriggio all'amico @Alberto_Cirio, presidente del Piemonte, per esprimergli la vicinanz… - emergenzavvf : #Maltempo #Piemonte, senza sosta le operazioni dei nostri Draghi di Torino e Bologna nel cuneese per il salvataggio… - emergenzavvf : ?? #vigilidelfuoco ancora al lavoro per il #maltempo nel cuneese. Sommozzatori, soccorritori fluviali, operatori mac… - Ossmeteobargone : RT @ombradellanotte: Non chiamatelo maltempo. Si chiama cambiamento climatico Maltempo nel Nord Italia, cosa sta succedendo - TheWatchfulCook : RT @TgrPiemonte: Maltempo in Piemonte, 108 i comuni colpiti, 1360 interventi di ripristino. Migliaia di famiglie senza luce: 2700 nel VCO,… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo nel Maltempo nel Nord, chi erano le vittime: Samuel il motociclista, Rinaldo il pompiere Corriere della Sera Rientrati a Boves i tre volontari di Emmaus che erano rimasti bloccati dal maltempo - La Guida

Maltempo tra Italia e Francia, cascate d'acqua sulla strada in riproduzione..... Frane e smottamenti hanno bloccato i collegamenti con la Francia in direzione Costa Azzurra. Il ma ...

Le previsioni meteo per domani, lunedì 5 ottobre

Le previsioni meteo per lunedì dicono che il maltempo – che ha causato estesi danni e crolli in gran parte del Nord-Ovest – continuerà anche se con meno intensità. Di mattina pioverà nel Triveneto, in ...

Maltempo tra Italia e Francia, cascate d'acqua sulla strada in riproduzione..... Frane e smottamenti hanno bloccato i collegamenti con la Francia in direzione Costa Azzurra. Il ma ...Le previsioni meteo per lunedì dicono che il maltempo – che ha causato estesi danni e crolli in gran parte del Nord-Ovest – continuerà anche se con meno intensità. Di mattina pioverà nel Triveneto, in ...