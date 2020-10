Maltempo, nel Lodigiano sale il livello dell’Adda: paratie in attesa dell’ondata di piena prevista in serata [FOTO] (Di domenica 4 ottobre 2020) Lodi si prepara alla piena del fiume Adda che si e’ ingrossato (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto) a causa delle forti piogge che hanno innalzato fino a 140 centimetri il lago di Como di cui e’ immissario. A Boffolara d’Adda si e’ allagato un ristorante vicino all’argine. A preoccupare la citta’ di Lodi e’ l’ondata di piena del Brembo (affluente dell’Adda) che, al suo culmine, e’ attesa in citta’ tra le 22 e le 23. Proprio per questo, la Protezione civile di Lodi ha posizionato decine di paratie metalliche in sponda destra. “Ci siamo attivati gia’ nel primo pomeriggio – spiega Alberto Panzera, coordinatore del gruppo comunale di Lodi della Protezione civile – quindi con ampio anticipo sul previsto ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020) Lodi si prepara alladel fiume Adda che si e’ ingrossato (vedidella gallery scorrevole in alto) a causa delle forti piogge che hanno innalzato fino a 140 centimetri il lago di Como di cui e’ immissario. A Boffolara d’Adda si e’ allagato un ristorante vicino all’argine. A preoccupare la citta’ di Lodi e’ l’ondata didel Brembo (affluente dell’Adda) che, al suo culmine, e’in citta’ tra le 22 e le 23. Proprio per questo, la Protezione civile di Lodi ha posizionato decine dimetalliche in sponda destra. “Ci siamo attivati gia’ nel primo pomeriggio – spiega Alberto Panzera, coordinatore del gruppo comunale di Lodi della Protezione civile – quindi con ampio anticipo sul previsto ...

Proprio per questo, la Protezione civile di Lodi ha posizionato decine di paratie metalliche in sponda destra. "Ci siamo attivati già nel primo pomeriggio - spiega Alberto Panzera, coordinatore del ...

Esonda il lago, la città piomba nel caos: viabilità impazzita, code e bus deviati. A sorpresa, mini paratie in piazza

E così nel giorno dell’inaugurazione ufficiale sul campo del Mose ... Il livello delle acque infatti, causa la violenta ondata di maltempo, si è rapidamente innalzato e prima delle 11 di ieri mattina ...

