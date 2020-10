Maltempo | Muroni Leu | ' usare bene Recovery plan contro crisi climatica'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 ottobre 2020) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Siamo un Paese fragile in cui laaggrava il rischio idrogeologico. Lo hanno drammaticamente dimostrato, ancora una volta, i nubifragi che hanno investito il Nord Italia e in particolare la Valle d'Aosta, il Piemonte e la Liguria, comunità a cui esprimo solidarietà e vicinanza. Una politica lungimirante deve dare priorità al taglio dei gas serra, alla messa in sicurezza, alla mitigazione del rischio, all'adattamento al climate change, ai piani di resilienza per le città e alla corretta gestione di tutti i nostri territori. Mettendo su questa grande opera che serve al Paese risorse adeguate". Lo afferma Rossella, deputata di Leu. "Poi - aggiunge - basta consumo di suolo e mai più condoni. Il sistema Paese deve puntare su un Green Deal che metta davvero ...