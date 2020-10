Maltempo Liguria, trovato cadavere tra i detriti della mareggiata a Sanremo (Di domenica 4 ottobre 2020) Il cadavere presumibilmente di un uomo e’ stato trovato stamani tra i detriti che la mareggiata delle ultime ore ha portato a riva in localita’ Tre Ponti di Sanremo, da un poliziotto che stava praticando jogging. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia con la guardia costiera e il personale sanitario. Il corpo, apparentemente nudo, sara’ recuperato nelle prossime ore. Tra le ipotesi anche quella che si tratti di una delle persone disperse durante l’ondata di Maltempo che ha colpito l’area.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020) Ilpresumibilmente di un uomo e’ statostamani tra iche ladelle ultime ore ha portato a riva in localita’ Tre Ponti di, da un poliziotto che stava praticando jogging. Sul posto sono intervenuti i carabinierilocale compagnia con la guardia costiera e il personale sanitario. Il corpo, apparentemente nudo, sara’ recuperato nelle prossime ore. Tra le ipotesi anche quella che si tratti di una delle persone disperse durante l’ondata diche ha colpito l’area.L'articolo Meteo Web.

